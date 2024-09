Álvaro durante o De Frente com Blogueirinha - Reprodução de vídeo

Álvaro durante o De Frente com BlogueirinhaReprodução de vídeo

Publicado 10/09/2024 10:01

Rio - Álvaro falou sobre o fim da amizade de Gkay, Rafa Uccman e Lucas Gudez em entrevista ao "De Frente com Blogueirinha", nesta segunda-feira (9). O influenciador digital disse que entendia o lado de todos os envolvidos na situação, apesar de não expor o motivo real da briga.

fotogaleria

"Teve briga por um motivo que acho que não deveria que ter sido, mas aconteceu e eu respeito. Entendo os dois lados", disse Álvaro, que falou sobre a mudança de comportamento de Gkay após ser 'cancelada'. "A Gkay mudou muito, ela é uma pessoa difícil, a gente sabe, mas ela mudou muito. Ela começou a namorar depois do que aconteceu, ela ficou linda, se transformou. Está outra pessoa de ser humano", destacou.

O influenciador comentou que Rafa e Lucas apoiaram muito Gkay quando ela foi 'cancelada'. "Eles não fizeram na internet, mas atrás (das câmeras) fizeram muito. Se for botar na balança, fizeram até mais coisa que eu, porque eu estava longe. Na internet, eu bati de frente", esclareceu.

Ele também ressaltou que tentou selar a paz entre os amigos, mas não foi bem sucedido. "Tentei... Quando aconteceu aquilo tudo com a Gkay (o cancelamento), ela estava muito certa do que ela queria para mudar, as pessoas que ela queria na vida dela", avaliou Álvaro que mantém contato com todos.

"Não que eu ficasse jogando fofoca de um para o outro, porque não faço isso. Quando a Gkay começava a falar, eu saía de perto. Eu não participava. Quando os meninos iam falar, não participava. É assim até hoje, faço a songa-monga. Já fiz de tudo para resolver [a briga entre eles]. São três adultos e com o tempo vão ver a burrada que estão fazendo", concluiu.