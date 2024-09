Emily Armstrong se viu envolvida em polêmicas após ser anunciada como vocalista do Linkin Park - Reprodução / Instagram

Emily Armstrong se viu envolvida em polêmicas após ser anunciada como vocalista do Linkin Park

Publicado 10/09/2024 09:38

Desde que Emily Armstrong foi anunciada na última quinta-feira (5) como a nova vocalista da banda Linkin Park, que retornou aos palcos após um hiato de sete anos, fãs passaram a questionar o envolvimento da cantora com a seita chamada Cientologia e a sua proximidade com o ator Danny Masterson, condenado pelos estupros de duas mulheres.

Masterson tem 48 anos, é ator e foi protagonista das séries "The Ranch" (2016-2020) e "That 70’s Show" (1998-2006). Em setembro de 2023, ele foi condenado a 30 anos de prisão após ser considerado culpado pelos estupros de duas mulheres em momentos distintos, em 2001 e 2003. Emily compareceu em uma das audiências, o que foi interpretado pelos fãs como um gesto de apoio.

A vocalista também é acusada de fazer parte da Cientologia. Fundada na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 1950 pelo autor de ficção científica L. Ron Hubbard, ela é um conjunto de crenças que prega ensinamentos como a imortalidade do ser humano e que a sobrevivência do homem depende dele mesmo. No entanto, a seita acumula polêmicas, com acusações de que seus membros passam por abusos psicológicos e que ela promove tráfico humano. Grandes nomes de Hollywood, como Tom Cruise e John Travolta, participam desta religião.

Após o anúncio da nova cantora do Linkin Park, Chrissie Carnell-Bixler, atriz e uma das vítimas de Danny, compartilhou uma mensagem em suas redes sociais condenando Emily por seus posicionamentos e atitudes.

"A nova vocalista do Linkin Park é uma Cientologista convicta que apoiou [um] estuprador em série condenado tanto dentro quanto fora do tribunal. Emily Armstrong acredita de verdade no culto/organização criminosa que é a Cientologia, que promove tráfico humano e de crianças, abuso de crianças e idosos, e encobre incontáveis [abusos sexuais cometidos contra] crianças e adultos. Também acredita de verdade em LRH [L. Ron Hubbard, fundador da Cientologia], que disse que homossexuais são depravados sexuais no mesmo nível de pedófilos e que todos os homossexuais deveriam ser mandados para uma colônia leprosa", afirmou.

Veja a nota de Emily na íntegra

"Olá, eu sou a Emily. Sou nova para muitos de vocês, e gostaria de esclarecer algo que aconteceu há um certo tempo.

Há muitos anos, me pediram para apoiar alguém que eu considerava um amigo em uma aparição no tribunal, e eu fui a uma audiência no início como observadora. Logo depois, eu percebi que eu não deveria ter feito aquilo. Eu sempre tento ver o lado bom das pessoas, e eu o julguei mal. Eu nunca mais falei com ele desde então. Detalhes inimagináveis surgiram e depois ele foi considerado culpado.

Para dizer da forma mais clara possível: eu não tolero abuso ou violência contra mulheres, e eu tenho empatia pelas vítimas destes crimes."

Chrissie Carnell-Bixler responde Emily; confira nota

"Querida Emily. Se você não vai se manifestar contra o culto de tráfico de pessoas e crianças do qual você faz parte e que você permanece em silêncio sobre os crimes que você conhece, então você não tem o direito de ocupar o lugar de Chester Bennington [ex-vocalista do Linkin Park que morreu em 2017 e causou a pausa do grupo], um verdadeiro ativista. Eu não dou a mínima que você seja muito próximo do estuprador em série. Eu não dou a mínima que você mentiu em sua história de 'desculpas' no Instagram. Eu me importo que você tenha participado, após ser questionada, da cruel intimidação de Jane Doe 1 com seus amigos de culto no tribunal.

Eu me importo que você não tenha mencionado uma única vez que é membro de um culto de tráfico de crianças e humanos que encobre os abusos e estupros de crianças e adultos. Eu me importo que seus pais trabalhem para a OSA (escritório de assuntos especiais) do culto da Cientologia, que tem ordenado ataques a mim e minha família, o que inclui assassinar meus cães das maneiras mais desumanas e malignas. Eu me importo que eles tenham atacado e assediado minhas companheiras sobreviventes. Você não fala contra a Cientologia porque tem medo deles. Você não fala porque é um deles. Que vergonha do Linkin Park."