A cantora SimonyReprodução/Instagram

Publicado 10/09/2024 09:53 | Atualizado 10/09/2024 09:57

Rio - Após um longo tratamento contra câncer no intestino, Simony, 48 anos, prepara um livro para contar sobre acontecimentos importantes da sua vid - bons e ruins. Ela desabafou, nesta terça-feira (10), dizendo que viveu um relacionamento narcisista durante a doença, que está em remissão há 10 meses.

"Infelizmente, vivi um relacionamento narcisista. E, com toda minha fragilidade emocional e doença, me fortaleci e consegui sair. Todo abusador se disfarça de protetor. Nunca é sobre cuidado. É sobre poder. Eles sempre querem ser o bom moço. E sei que muitas mulheres vivem isso", escreveu a cantora no Instagram.

Simony teve um namoro de quatro anos com o cantor Felipe Rodriguez. Os dois terminaram em fevereiro deste ano. No anúncio do término, a cantora publicou um texto contando como o câncer mudou sua forma de enxergar a vida.



"O câncer mudou muita coisa em mim. Hoje, sou muito mais madura, menos carente, e muito segura de mim. Sei meu valor e não desperdiço meu tempo, ele é muito valioso. Sai a emocionada e entra uma mulher segura, exigente e muito feliz. Se ame e sempre se coloque em primeiro lugar. Não deixe ninguém te manipular emocionalmente", disse.

O que é um narcisista?

O narcisista é uma pessoa que não tem empatia, é egocêntrica e busca sempre por validação e admiração. O relacionamento com alguém assim costuma ser bem complicado, já que eles não conseguem ter sensibilidade pelo outro, agem como frieza e costumam mudar completamente o comportamento após a fase da conquista.