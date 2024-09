Ana Maria Braga anuncia quadro de entrevistas nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 13:45

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, dividiu uma novidade com os fãs através do Instagram, nesta terça-feira (10). A apresentadora do "Mais Você", da TV Globo, contou que vai estrear um quadro de entrevistas,, intitulado "Acorda, menina", nas redes sociais, nesta quinta-feira (12), às 19h30. O primeiro convidado será médico, Dr. Antonio Carlos Buzaid.

"Novidade! Nesta quinta-feira, dia 12, às 19h30, eu estreio um quadro de entrevistas aqui nas minhas redes sociais. Nosso primeiro convidado será um dos maiores médicos especialistas em câncer do Brasil, o meu médico, Dr. Antonio Carlos Buzaid, do Instituto Vencer o Câncer", afirmou.



Ela também deu mais detalhes sobre o projeto. "Aqui vai ser um espaço para a gente tirar dúvidas e conversar com mais tempo sobre assuntos tão importantes como o câncer. As transmissões serão ao vivo e você pode participar enviando dúvidas e comentários. Ah, e, se quiser, já pode mandar agora nos comentários a sua dúvida que a gente vai montando uma listinha. Acione o lembrete aqui do post para você receber o aviso na hora de começar a live, tudo bem? Até lá!", convidou.