Bella Campos toma banho de chuveirão e renova bronzeado em dia de praia

Rio- Bella Campos, de 26 anos, curtiu o dia ensolarado, desta terça-feira (10), na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. Acompanhada do ator Caio Manhente, a artista renovou o bronzeado nas areias do local e leu o livro "Em Busca de Mim", a autobiografia da atriz norte-americana Viola Davis. Para se refrescar, ela tomou um banho de chuveirão e deu um mergulho no mar. Para a ocasião, Bella apostou em um biquíni liso e deu um show de beleza e boa forma.

Relatar erro