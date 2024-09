Em 'Os Goonies', de 1985, jovens encontram um misterioso mapa do tesouro e iniciam uma aventura em um mundo subterrâneo - Reprodução

Em 'Os Goonies', de 1985, jovens encontram um misterioso mapa do tesouro e iniciam uma aventura em um mundo subterrâneo Reprodução

Publicado 10/09/2024 15:45

O filme "Os Goonies" recebeu o aval para ganhar uma continuação, que ainda pode contar com a participação do seu elenco original, segundo o jornal britânico "The Sun". A produção pode começar até o início do ano que vem, com o lançamento previsto para 2026 ou 2027.

O clássico longa infantil de 1985 produzido por Steven Spielberg e dirigido por Richard Donner conta a história de jovens que encontram um mapa do tesouro e após seguir as pistas nele, entram em um mundo subterrâneo com mistérios, passagens secretas e armadilhas.

"O filme original é tão culturalmente significativo que a Warner Bros. sabe que precisa acertar totalmente", afirma a fonte do veículo. "É provável que as grandes estrelas voltem, mas as possibilidades de onde levar a sequência são infinitas."

"A equipe que vai começar a trabalhar no projeto está muito entusiasmada. Ainda é cedo, mas o mercado de aventura juvenil está em alta, então eles querem capitalizar isso", diz a publicação.

Após 39 anos do lançamento da produção original, os protagonistas do filme original acumularam trajetórias diferentes. Sean Astin, que viveu Mikey, líder dos Goonies, atuou como Samwise Gamgee em "O Senhor dos Anéis" e participou de séries como "Stranger Things" e "Perry Mason". Já Josh Brolin viveu o personagem Thanos, dos filmes da Marvel, e atuou em "Deadpool" e "Duna".