Gladiador ganha novo pôster oficialDivulgação / Paramount Pictures

Publicado 23/09/2024 11:16

Rio - A Paramount Pictures divulgou, nesta segunda-feira (23), o novo pôster e trailer de "Gladiador II". Na prévia do filme, que chega aos cinemas brasileiros no dia 14 de novembro, Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal e Joseph Quinn trazem de volta a Roma Antiga. A sequência do longa,vencedor de 5 estatuetas do Oscar, incluindo melhor filme, ainda conta com intrigas e vingança.

Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus, Lucius (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu depois que seu lar é conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma com mão de ferro. Com a raiva em seu coração e o futuro do Império em jogo, Lucius deve olhar para o seu passado para encontrar força e honra para devolver a glória ao povo romano.



Ridley Scott volta à cadeira de direção para a sequência e também assina a produção do longa, ao lado de Douglas Wick, Lucy Fisher, Michael Pruss e David Franzoni. O roteiro é assinado por David Scarpa.