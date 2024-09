Lady Gaga anuncia novo álbum, 'Harlequin', inspirado no filme 'Coringa 2' - Reprodução / Instagram

Lady Gaga anuncia novo álbum, 'Harlequin', inspirado no filme 'Coringa 2' Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 15:52 | Atualizado 24/09/2024 15:55

Rio - Lady Gaga, de 38 anos, anunciou nesta terça-feira (24) o lançamento do novo álbum, "Harlequin", no dia 27 de setembro. O projeto inclui faixas que estarão na trilha sonora de "Coringa: Delírio a Dois".



Na sequência do audiovisual, Gaga assume o papel de Arlequina, que foi interpretada anteriormente por Margot Robbie. No Brasil, o filme tem estreia prevista para 3 de outubro.