Banda Oasis deve voltar com grandes shows em uma turnêReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 14:59

A banda Oasis, que anunciou o seu retorno no último mês de agosto após 15 anos com uma turnê mundial , pode se apresentar no Brasil em 2025. É o que indica a revista britânica de música "NME", em publicação desta quinta-feira (26).

Segundo o texto, o grupo comandado pelos irmãos Liam e Noel Gallagher devem fazer shows na América do Norte, Ásia, Oceania e América do Sul, passando por São Paulo. A expectativa é que os locais para a tour sejam divulgados ao longo da próxima semana.

Confira as cidades especuladas

Toronto, Canadá

Chicago, Estados Unidos

East Rutherford, Nova Jérsei, Estados Unidos

Boston, Estados Unidos

Los Angeles, Estados Unidos

Cidade do México, México

Seoul, Coreia do Sul

Tóquio, Japão

Melbourne, Austrália

Sydney, Austrália

São Paulo, Brasil

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentina

Show marcados

O Oasis já confirmou 14 shows na Europa em 2025, todos com ingressos esgotados. Nos meses de julho e agosto do ano que vem, a banda tocará no País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda. Ainda segundo o "NME", o grupo não pretende tocar em festivais. Por isso, fãs criaram expectativas para anúncios de shows solo.

Sobre a banda

Oasis é uma banda fundada em 1991 na cidade de Manchester, Inglaterra, e foi um dos maiores grupos de rock britânico, se tornando um expoente do gênero "britpop". Eles lançaram músicas famosas até hoje, como "Wonderwall", "Don’t Look Back in Anger" e "Stop Crying Your Heart Out".

Apesar do sucesso, as brigas dos irmãos Liam e Noel Gallagher, líderes do conjunto, afetava o ambiente. Eles já brigaram e trocaram insultos publicamente diversas vezes. Noel saiu da banda em agosto de 2009. Agora, 15 anos depois, o Oasis anunciou uma nova turnê.