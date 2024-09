’The Last of Us’ volta à Max em 2025 - Reprodução / YouTube

Publicado 26/09/2024 14:14

Rio - Depois de uma primeira temporada de sucesso, os fãs de "The Last of Us" puderam conferir o primeiro teaser dos novos episódios da série, nesta quinta-feira (26). A produção é baseada na franquia de videogame desenvolvida pela Naughty Dog para consoles PlayStation.

Na nova temporada, cinco anos depois dos eventos da primeira, o passado de Joel e Ellie os alcança, gerando um conflito entre ambos e um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que abandonaram.

Pedro Pascal retorna à segunda temporada de "The Last of Us" como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria. A série terá ainda novos nomes como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara também terá uma participação como convidada.

Ainda sem data de estreia definida, a segunda temporada de "The Last of Us" chega à Max em 2025. Criador da série e chefe da Naughty Dog, já adiantou que, nos novos episódios, o relacionamento entre Bill e Frank será mais explorado.

"O jogo às vezes sugere coisas que simplesmente não temos tempo para entrar na série que o jogo pode, e vice-versa. Se você vivenciar os dois, ambos são mais ricos por isso. E eu adoro ouvir essa experiência das pessoas. Elas me dizem, tipo, 'Eu assisto à série e depois jogo o jogo, e eu realmente gosto de como a sequência de Bill é diferente, e isso me deu essa outra visão sobre ele.' E há coisas nesta temporada que estou realmente animado — coisas que sugerimos — uma cena em particular vem à mente que eu acho que os fãs do jogo vão adorar, porque ela realmente conta muito da história de fundo desse personagem importante que não havia realmente uma maneira de fazermos isso no jogo", disse ele à Variety no podcast Strictly Business.