Will Smith teve ajuda do rapper L7NNON com português para cantar no Rock in Rio 2024Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 22:12 | Atualizado 26/09/2024 22:21

Rio - Will Smith, de 55 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (26), um vídeo mostrando os bastidores do rap que fez em português, em que teve a ajuda do rapper L7NNON para aprender a pronúncia das palavras. A rima no idioma dos brasileiros foi feita quando o ator se apresentou no Rock in Rio, na última quinta-feira (19) , como parte da música "Bad Boys". "Essa chegou perto", dizia ele, na filmagem, a cada acerto.

"Já posso receber meu CPF brasileiro? Obrigado, L7NNON", escreveu o gringo na legenda da publicação no Instagram. E o brasileiro retribuiu nos comentários: "A lenda".

Os fãs do artista se agitaram com a postagem. "Quando nosso ídolo tenta agradar a gente e consegue muito. Obrigado pela gentileza", agradeceu um. "Muito bom. O show foi um espetáculo. Amei ver isso.", recordou mais uma. "Mitou nesse Rock in Rio", declarou um terceiro.

O protagonista de "Um Maluco no Pedaço", mostrou um pouco de seu lado cantor com o pocket show que fez no Palco Sunset do festival.