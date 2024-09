Valesca Popozuda - Divulgação

Valesca PopozudaDivulgação

Publicado 26/09/2024 18:43 | Atualizado 26/09/2024 19:52

Rio - Valesca Popozuda, de 45 anos, lança, nesta sexta-feira (27), a segunda e última parte de seu EP proibidão. Em julho, ela já havia divulgado algumas músicas e agora lançará três faixas inéditas. Entre elas, está "Merci Beaucoup", dueto com MC Fernandinho, filho de Mr. Catra.

fotogaleria

Nesse projeto, a cantora faz um manifesto pela liberdade sexual na maturidade e o empoderamento feminino. Além de "Pagodin", "12 Horas" e "XXT Na XXT", músicas do primeiro volume, Valesca apresenta "Merci Beaucoup", "Meu Negão" e "Chaminé".A funkeira explica a motivação por trás desse trabalho. "Lá atrás, quando minha história começou, eu tive coragem de fazer música proibidona quando o julgamento e a resistência para esse tipo de música era muito maior, mas mesmo assim, eu não me calava. Agora, as coisas evoluíram e eu sinto que posso falar o que penso e o que quero sem ser censurada e faço música para todas. Justamente por isso, decidi fazer essas duas versões. Tem para todos os gostos.''"Esse EP fala muito da liberdade da mulher, que ainda tentam ignorar até hoje. Nossos desejos de falar e pensar o que queremos", declara Valesca. "Esse EP fala da construção do desejo, desde a forma mais livre até a forma mais romântica. É um resgate da minha história e uma demonstração de onde me encontro hoje, com uma carreira consolidada e com meus desejos respeitados", conclui a cantora.