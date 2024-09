João Lucas lança novo single - Divulgação

Publicado 27/09/2024 16:16

Rio - João Lucas lançou o segundo single dele, "Leonina", na última quinta-feira (26). A canção é inspirada no signo da mulher, Sasha Meneghel, e apresenta uma proposta mais ousada com batidas dançantes. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais.