Rio - Chris Brown anunciou, nesta segunda-feira (30), que fará um show no Brasil neste ano. A apresentação acontecerá no dia 21 de dezembro no Allianz Parque, em São Paulo. "Breezy no Brasil", escreveu ele na legenda, citando seu apelido "Breezy". A venda dos ingressos inicia no dia 3 de outubro.

Alguns fãs do artista vibraram com o anúncio. "Obrigado por isso pai, meu momento chegou", afirmou um. "Foi mais de uma década de espera, a geração 2000's viu esse cara apenas pelo DVD, presenciar isso pessoalmente será surreal", celebrou outro.

No entanto, os admiradores cariocas de Chris lamentaram o fato dele ter usado uma foto do Cristo Redentor para anunciar o show, mas não se apresentar no Rio de Janeiro. "Botou o Cristo aí pra que? Palhaço", ironizou um usuário da rede social. "Calma aí mano Chris. Tu põe a foto do meu Cristo Redentor e vai pra São Paulo?", quis saber outro. "Agora alguém avisa a ele que o Cristo é do Rio, pelo amor de Deus, um showzinho aqui não iria custar nada velho", comentou uma terceira pessoa.