Aos 54 anos de carreira, uma das mais famosas duplas sertanejas do país mostra nova fase Brunno Rangel / Divulgação

Publicado 07/10/2024 05:00

Rio - Com 54 anos de carreira, a dupla Chitãozinho & Xororó lançou um novo e ousado álbum, intitulado "José & Durval", que marca uma nova fase na trajetória musical deles. Com uma sonoridade mais diversa e inovadora, o projeto vai além do sertanejo tradicional e incorpora elementos de rock, pop, folk e country, sem perder a essência que conquistou gerações de fãs. O título deste trabalho faz referência aos nomes de batismo dos irmãos, José Lima Sobrinho (Chitãozinho) e Durval de Lima (Xororó), simbolizando uma nova identidade artística.

"Esse álbum está sendo uma realização de muitos anos. Praticamente desde o começo da nossa carreira, a gente sempre sonhou em fazer um álbum com som mais pesado. Enfrentamos muitas dificuldades no começo de tudo, então fomos nos adaptando e adiando esse sonho. Depois de mais de 50 anos, achamos que temos o direito de fazer esse experimento, estamos realizando uma ideia muito antiga que finalmente estamos tendo a possibilidade de mostrar para o nosso público", explica Chitãozinho. "Esse álbum está sendo uma realização de muitos anos. Praticamente desde o começo da nossa carreira, a gente sempre sonhou em fazer um álbum com som mais pesado. Enfrentamos muitas dificuldades no começo de tudo, então fomos nos adaptando e adiando esse sonho. Depois de mais de 50 anos, achamos que temos o direito de fazer esse experimento, estamos realizando uma ideia muito antiga que finalmente estamos tendo a possibilidade de mostrar para o nosso público", explica Chitãozinho.

Xororó recorda as críticas do início da carreira e comemora a oportunidade de trabalhar em um projeto com outras influencias musicais. "As pessoas que trabalharam com a gente no início da carreira achavam que o nome José e Durval era ruim e tinham que colocar um nome mais sertanejo. Fiquei completamente chateado, achando que esse nome não tinha nada a ver com o que queríamos fazer. Mas, não tínhamos voz. Durante anos tivemos que ouvir e fazer o que eles pediram. Hoje a gente resolveu voltar no tempo e fazer um disco com o som que a gente queria ter feito naquela época", diz o cantor.



"É como se estivéssemos lançando a dupla "José e Durval", que tem a oportunidade de começar agora. É uma brincadeira, uma forma que a gente encontrou de trazer um som que a gente também gosta, mas que talvez Chitãozinho e Xororó não gravasse", completa Chitãozinho.



O pai de Sandy e Junior, inclusive, cita as inspirações da dupla no início da carreira. "Quando éramos garotos, ouvíamos Beatles, Rolling Stones, Roberto Carlos, toda a jovem guarda como Raul Seixas que foi o grande ídolo para nós. Quando saiu a banda Secos & Molhados, nós ficamos encantados com a sonoridade e a maneira de gravar. Queríamos fazer uma música sertaneja assim também, mas as gravadoras não aceitavam", lembra.



Parcerias surpreendentes



O álbum "José & Durval" tem participações especiais que reforçam essa diversidade. Entre os convidados estão a cantora Simone Mendes, a banda Fresno, o grupo japonês Begin, com quem gravaram em japonês, e o cantor americano Joshua Bovill (Beauville), com quem cantam em inglês.



"Já pensamos na Simone Mendes com a música 'Romance de Filme', porque remete muito ao timbre da voz e a interpretação forte dela, e a gente precisava de uma cantora para chegar ali e imprimir uma interpretação de muita personalidade. O Josh, que é o cantor americano, a música já estava pronta há alguns anos e nós resgatamos muita coisa que gravamos e não lançamos. Os japonês Begin também, até o clipe já estava pronto, precisamos só dar mais uma adaptação dos dias de hoje", explica Chitãozinho. "Já o Fresno, o Lucas (vocalista) me ligou e sugeriu uma nova parceria após nosso projeto anterior. Foi tudo feito nos 40 segundos do último tempo", brinca Xororó.



A liberdade de criar um projeto com sonoridade diferente brilhou aos olhos da dupla, mas Chitãozinho afirma que eles não deixaram suas características de lado. "A gente procura preservar o jeito de cantar, o nosso timbre, a nossa interpretação e a nossa característica. Essa nossa identidade não vai mudar nunca. O que a gente muda? Os arranjos, as levadas, a infraestrutura que vem por trás da nossa voz. Então, quem acompanha a nossa carreira sabe disso, o álbum tem um som mais pesado, mas a característica da dupla nunca mudou, nunca vai mudar e isso é o que identifica mais o nosso trabalho", reforça.



Série



"As Aventuras de José e Durval", do Globoplay, estreia na TV aberta no dia 22 de outubro, cantando histórias sobre os irmãos sertanejos. Antes de cada episódio, Chitãozinho & Xororó farão um resumo do que está por vir e, ao final, voltam para apresentar uma música do novo disco "José & Durval". Os papéis principais são interpretados pelos irmãos Rodrigo Simas e Felipe Simas.



"Estamos fazendo o lançamento do álbum com o nome José e Durval, exatamente por causa da nossa série. Nós vamos aparecer na série duas vezes. Já está tudo gravado. A Rede Globo está nos dando a oportunidade de mostrar nosso álbum durante o mês todo na TV aberta. Como a série se chama 'As Aventuras de José e Durval', nada melhor do que lançar um álbum com o nosso nome de batismo", acredita Xororó.



Setlist dos shows



Apesar da 'pegada' diferente do novo disco, a dupla garante que continuará cantando os maiores sucessos da carreira em suas apresentações. "O show de Chitãozinho e Xororó continua com os clássicos, como os fãs amam… Pode ser que entre uma canção nova o outra, mas 'José e Durval' é uma realização pessoal, um projeto que equilibra meu gosto por rock e música pop, com a paixão do Chitão por sertanejo… é um novo olhar para nós, como artistas, uma forma de apresentar o que a gente ouve, o que influencia nossa trajetória de mais 54 anos de carreira", explica Xororó.