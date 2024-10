Disney disponibilizou novo trailer de ’Moana 2’ - Divulgação/Disney

Publicado 10/10/2024 16:12

Rio - A Disney divulgou os novos trailer e pôster de "Moana 2". A animação, que estreia no dia 28 de novembro nos cinemas, acompanha Moana em uma nova aventura ao lado de uma tripulação de marinheiros improváveis. A protagonista deve navegar para os mares distantes da Oceania, em uma jornada diferente de tudo que ela já enfrentou, após receber um chamado inesperado de seus ancestrais.

Com direção de Dave Derrick Jr., 'Moana 2' apresenta músicas das vencedoras do Grammy, Abigail Barlow e Emily Bear, do indicado ao Grammy Opetaia, Foa'i, e do três vezes ganhador do Grammy, Mark Mancina.