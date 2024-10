Tiee lançou música com participação de Dilsinho - Divulgação

Publicado 11/10/2024 15:33

Rio - Tiee lançou o single "Unilateral", parceria com Dilsinho, na última quinta-feira (11). O trabalho faz parte do projeto audiovisual "Subúrbio no Engenhão", gravado em junho, no Galpão do Engenhão, Zona Norte do Rio, para um público de mais de 10 mil pessoas.

fotogaleria "Eu fiz esta música pensando nas mulheres que já não aguentam mais uma relação desigual. É complicado estar nessa situação. Um relacionamento perfeito é raro hoje em dia, mas não podemos perder as esperanças", afirma o artista.

Além do lançamento da nova música de trabalho, Tiee também comemora a indicação ao Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode com "Subúrbio (Ao Vivo)", gravado na primeira edição do evento, e que soma mais de 53 milhões de reproduções.

"O Samba sempre foi a minha vida, essa indicação ao maior prêmio da música não é só minha, é de todo menino pagodeiro que sai de casa na esperança de alçar voos através do talento, da música. Eu fui esse menino e eu venci. Não estou dizendo que venci porque fui indicado ao 'Grammy Latino', estou dizendo que venci porque tenho um time grande de pessoas que acredita na minha arte", celebra.