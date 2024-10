’Ainda Estou Aqui’ ganha data de estreia - TV Globo / Alile Dara Onawale

Publicado 11/10/2024 14:55

Rio - Escolhido como representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2025, o filme "Ainda Estou Aqui" conquistou mais um prêmio. A atriz Fernanda Montenegro será homenageada no Critics Choice Awards, que acontecerá em 22 de outubro, no Egyptian Theatre, em Hollywood, por seu papel no filme de Walter Salles.

A homenagem faz parte da "Latino Celebration", que premia performances e trabalhos de destaque da comunidade de entretenimento latina. Fernanda receberá o Prêmio Atriz – Filme Internacional. Além dela, nomes como Zoe Saldaña ("Emilia Perez") e Fede Alvarez ("Alien: Romulus") também serão homenageados.

Protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, o longa, original Globoplay, é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. A trama se passa em 1971, durante a ditadura militar. Rubens Paiva é levado de casa pelos militares, obrigando a sua esposa, Eunice, mãe de cinco filhos, a se reinventar. "Ainda Estou Aqui" chega aos cinemas brasileiros em 7 de novembro.

A produção ainda conta com nomes como Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão, Dan Stulbach, Valentina Herszage e Olívia Torres no elenco. Além da participação especial de Fernanda Montenegro.

"Ainda Estou Aqui" é dirigido por Walter Salles, que também dirigiu o filme "Central do Brasil", estrelado pela veterana e indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1999 e ganhador do Globo de Ouro na mesma categoria daquele ano.