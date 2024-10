Restart - Rodrigo Takeshi / Divulgação

Restart Rodrigo Takeshi / Divulgação

Publicado 15/10/2024 13:58 | Atualizado 15/10/2024 13:59

Rio - Restart informou nesta terça-feira (15) que o show de despedida da banda no Rio de Janeiro será adiado por motivo de saúde de um dos integrantes, o Pe Lanza. A apresentação que aconteceria no próximo sábado (19), na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, está remarcada para o dia 2 de novembro (sábado), no mesmo local.

fotogaleria

O vocalista da banda foi internado na última segunda-feira (7), em São Paulo, e foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e H1N1. O cantor já está em casa e apresenta melhora progressiva. Por orientação médica, Pe Lanza ainda não tem autorização para exercer suas atividades e precisa manter o repouso absoluto.



Em comunicado, a banda pediu boas vibrações e compreensão dos fãs neste momento e agradeceu todas as mensagens positivas enviadas. O show agendado para o dia 26 de outubro, no Espaço Unimed, em São Paulo, está mantido.



Os ingressos já adquiridos, tanto para o show, quanto para as experiências, seguem válidos para a nova data. Para mais informações sobre ingressos, a produção do show solicita que entrem em contato com a Ticket360 por meio do e-mail faleconosco@ticket360.com.br.