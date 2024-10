Valentina Sampaio, primeira modelo trans a desfilar pela Victorias Secret - Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 15/10/2024 22:45

Rio - As Angels estão de volta! Após seis anos, o Victoria's Secret Fashion Show retornou em grande estilo, na noite desta terça-feira (15), em Nova York, nos Estados Unidos. Com olhar voltado para a diversidade, a marca escolheu a brasileira Valentina Sampaio para ser a primeira modelo trans a integrar o desfile da grife.Lisa, cantora tailandesa integrante do grupo sul-coreano Blackpink, abriu o desfile. Gigi Hadid foi a primeira modelo na passarela do Victoria's Secret Fashion Show. Um dos rostos da marca, a brasileira Adriana Lima foi um dos destaques do evento. Além dela, Isabeli Fontana e Alessandra Ambrosio também estiveram na passarela. Tyra Banks, primeira modelo negra a desfilar pela marca, fez seu retorno em um desfile da grife.