Tom Holland está em negociações para participar de novo filme de Christopher NolanReprodução/Instagram / AFP

Publicado 23/10/2024 14:00 | Atualizado 23/10/2024 14:11

Rio - O astro de "Homem Aranha" Tom Holland aparentemente já tem tudo para estrelar o novo longa de Christopher Nolan, diretor ganhador do Oscar 2024 com "Oppenheimer", que também levou o título de Melhor Filme.

Segundo o "The Hollywood Reporter", fontes da indústria cinematográfica afirmam que o ator já está em fase de negociações para estrelar o projeto secreto produzido pela Universal Pictures. Embora ainda não tenha título ou sequer o tema revelado, o filme já tem data de estreia nos cinemas norte-americanos: 17 de julho de 2026.

De acordo com as fontes, o filme, ao que tudo indica, não se passará no presente. Ainda não se sabe, no entanto, se o cenário será o passado ou o futuro. Caso a parceria se firme, Holland terá que se desdobrar entre as filmagens do projeto de Nolan, que devem começar em 2025, e as gravações de "Homem-Aranha 4" e uma possível continuação para "Vingadores".

O novo filme de Christopher Nolan é uma parceria com sua mulher, a produtora Emma Thomas. Caso Tom Holland seja confirmado no elenco, ele se juntará ao ator Matt Damon.