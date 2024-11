Netflix divulga novas imagens da quinta temporada de ’Stranger Things’ - Reprodução / Netflix

Publicado 06/11/2024 14:49

Rio - O fim de "Stranger Things" está cada vez mais perto de acontecer. Nesta quarta-feira (6), a Netflix divulgou a previsão de estreia da quinta temporada e o título dos capítulos que contarão pela última vez a história de Onze, Mike, Dustin, Lucas, Will e Max.

Embora não tenha anunciado uma data certa, a Netflix já adiantou que a quinta temporada de "Stranger Things" estreia em 2025, três anos depois da quarta. Nas redes sociais, o serviço de streaming também divulgou os títulos dos oito episódios que formarão a nova temporada, confira:

1 - Missão Resgate

2 - O Desaparecimento de…

3 - A Armadilha

4 - Feiticeiro

5 - Tratamento de Choque

6 - A Fuga de Camazotz

7 - A Ponte

8 - O Mundo “Direito”

Para não dar spoilers, o título do segundo episódio foi censurado. No vídeo compartilhado pela Netflix, a continuação, com o nome da pessoa que desaparecerá, surge borrado, o que gerou uma comoção por parte dos internautas, que ficaram curiosos.

O anúncio foi feito no dia comemorados dedicado à série. O "Stranger Things Day" (Dia de 'Stranger Things'), comemorado pelos fãs da produção, marca a data em que o personagem Will Byers desapareceu, em 6 de novembro de 1983, dando início a uma série de acontecimentos sobrenaturais na cidade de Hawkins.

Para a quinta temporada de "Stranger Things", todo o elenco principal, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Sadie Sink, está de volta. Eles se juntarão aos estreantes na produção Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux.

Provando ser um dos grandes sucessos da Netflix, apenas a quarta temporada, lançada em 2022, acumulou mais de 140 milhões de visualizações mundialmente. Até o momento, a série tem 230 indicações e 70 prêmios conquistados em todo mundo, incluindo Emmys e o prêmio de Melhor Elenco em Série Dramática do Screen Actors Guild.