Oasis usou seu perfil no X para alertar sobre sites que estão vendendo de forma fraudulenta ingressos para os showsReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2024 12:52 | Atualizado 13/11/2024 13:01

A banda inglesa Oasis usou seu perfil no X, antigo Twitter, para alertar sobre golpes envolvendo ingressos para shows do grupo nesta quarta-feira, 13, inclusive para os shows que fará no Brasil. O Oasis fará duas apresentações no MorumBIS, em São Paulo, no próximo ano.

A banda publicou capturas de tela com contas na rede social que anunciavam a venda de entradas ou de lugares na fila para comprar ingressos. "Algumas contas fraudulentas tentaram vender ingressos falsos na última hora. Nenhum ingresso pode ser revendido legalmente nas mídias sociais. Não se torne vítima", escreveu o grupo.

O Oasis fará apresentações na capital paulista nos dias 22 e 23 de novembro. A venda geral para ingressos teve início nesta quarta, às 10h. As entradas para o primeiro dia de show já aparecem esgotadas, mas ainda há setores disponíveis para o segundo dia.

Será a 4ª passagem da banda inglesa pelo País. Donos de hits como Wonderwall e Don’t Look Back In Anger, eles estrearam aqui em 1998 e depois vieram em 2001 (para o Rock In Rio), 2006 e 2009.

A reunião dos irmãos Gallagher começará em julho do ano que vem no Reino Unido, depois segue para Estados Unidos e Austrália, antes de desembarcar na América Latina.