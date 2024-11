Filipe Ret lança novo álbum - Divulgação

Publicado 15/11/2024 10:57

Rio - Considerado um dos maiores nomes do rap brasileiro, Filipe Ret, de 39 anos, lançou o álbum "Nume" nas plataformas digitais, nesta quinta-feira (14), e completou a trilogia iniciada com "Imaterial" (2021) e "seguida" por Lume (2022). O projeto tem 15 faixas autorais, com uma única participação especial de Maru2D na música "Acima de Mim Só Deus".

"'Nume' representa a fase madura, na qual eu integro o sagrado e o profano que tenho em mim, ambos convivendo de forma equilibrada como a força da natureza. 'Nume' é meu núcleo intocável, incorruptível que me trouxe onde estou. O modo evoluído de um espírito rebelde", afirma o artista, que é dono de sucessos como "Invicto", "Amor Livre", "F*F*M*" e "Good Vibe".

Ret ainda explica o motivo de não ter muitos feats no álbum. "Ao contrário do que temos visto na cena do rap e do trap, não ter feats foi uma questão muito defendida por mim, justamente para manter uma integridade filosófica desse momento que eu estou vivendo", diz.

Na construção sonora de 'Nume', Filipe trabalhou com três beatmakers que marcam diferentes fases de sua carreira. MãoLee, parceiro de longa data, que o acompanhou no começo, se reuniu ao projeto, junto com Dallass, parceiro mais recente, e Marquinho no Beat. Essa combinação de produtores permite que o álbum explore uma ampla gama de sonoridades, passeando entre o boombap e o trap, com letras e batidas que refletem as diferentes facetas do artista.