Xande de Pilares, Caetano Veloso e Pretinho da Serrinha: unidos em singleDivulgação

Publicado 18/11/2024 14:15 | Atualizado 18/11/2024 14:21

O cantor Xande de Pilares, que acabou de ganhar o primeiro Grammy da carreira, na categoria de Melhor Álbum de Samba/Pagode com o disco 'Xande Canta Caetano', lançou, no último dia 14, um single com o clássico "Força Estranha", de Caetano Veloso. A canção foi imortalizada por Gal Costa e Roberto Carlos.

A música está no repertório da turnê do álbum e é um dos pontos altos do show, levando a plateia ao delírio, no entanto, não havia entrado na seleção do disco.

Xande relata que a canção remete a sua infância, quando vivia na comunidade da Chacrinha, no Complexo do Complexo do Turano. “Toda vez que escuto essa música, me vejo nela. Eu escutava muito quando ainda morava no morro e eu realmente era aquele menino correndo. E a ‘Força Estranha’ tem uma força estranha mesmo. Porque quando eu faço no show, parece que eu fico gigante. Eu me sinto mais forte. Então, tem coisa que eu faço cantando essa música, que eu me desconheço, como subida de nota. Tudo por causa da emoção que a canção me causa”, diz o artista.



Repetindo a parceria do disco “Xande canta Caetano”, o artista contou com a produção musical de Pretinho da Serrinha. Além disso, teve a supervisão de Caetano na faixa.

“Para mim é um negócio incrível o Xande cantando minhas músicas, ter feito as pessoas reagirem de uma maneira tão intensa. Eu achei maravilhoso quando ele gravou e fico encantado com a reação das pessoas”, exalta o cantor baiano.