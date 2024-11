Suposto trailer de ’Como Treinar o Seu Dragão’ vaza no X, antigo Twitter - Reprodução / X

Suposto trailer de ’Como Treinar o Seu Dragão’ vaza no X, antigo TwitterReprodução / X

Publicado 19/11/2024 14:28

Rio - Os fãs do filme "Como Treinar o Seu Dragão" foram surpreendidos com o vazamento do primeiro teaser do live action previsto para chegar aos cinemas em 2025. Nesta terça-feira (19), circulou pelo X, antigo Twitter, a suposta prévia do filme baseado na animação lançada em 2010 pela Dreamworks.

fotogaleria

A prévia, que ainda está no ar até o início da tarde desta terça-feira, mas que logo deve ser derrubada, mostra o primeiro encontro entre Soluço e Banguela, o dragão que o viking não consegue matar, apesar de ter sido obrigado a tal por seu pai.

Além das imagens inéditas, a prévia vazada ainda mostra uma suposta data de lançamento, provavelmente dos cinemas norte-americanos: 13 de junho de 2025. No Brasil, como os filmes geralmente estreiam um dia antes, o longa deve começar a ser exibido em 12 de junho, se o vídeo estiver correto.

No X, os internautas ficaram animados com a prévia e elogiaram a qualidade do live action. Os assuntos que cercam o filme chegaram a ficar entre os mais comentados da rede social, nesta terça-feira.

"A qualidade do live action de 'Como Treinar o Seu Dragão' está perfeita. Soluço e Banguela, vocês vão mudar vidas!", escreveu um perfil. "Não ironicamente, na hora que o Banguela abriu o olho eu comecei a chorar imediatamente… é a animação da minha vida, gente. Minha casinha, minha comfort media", disse outro. "Agora uma coisa que pra mim é disparada a maior qualidade desse live action até agora. O visual do Banguela ficou um espetáculo; a pele escamada, as expressões faciais em ponto, a movimentação e toda a estrutura corporal dele, acertaram muito aqui", apontou um terceiro.

O live action de "Como Treinar o Seu Dragão" conta com Mason Thames como o protagonista Soluço e Gerard Butler como Stoico, pai de Soluço. O elenco ainda é formado por nomes como Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn.