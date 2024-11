Milton Nascimento recebe título de doutor ’honoris causa’ pela Unicamp - Reprodução / Instagram

Publicado 29/11/2024 11:51 | Atualizado 29/11/2024 12:01

Rio - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) aprovou o título de doutor 'honoris causa' para o cantor e compositor Milton Nascimento, de 82 anos. De acordo com o comunicado publicado no Instagram da instituição de ensino, a decisão foi por 'unanimidade'.

"Milton Nascimento recebeu o título de 'Doutor Honoris Causa' na última Sessão do Conselho Universitário (189°) por unanimidade. Seu legado artístico e sua contribuição à cultura brasileira são inspirações que ecoam através das gerações. Com uma melodia única, uma harmonia complexa de ser interpretada, uma extensão vocal para poucos, aprovamos um título importantíssimo, para uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira", iniciou o comunicação, nesta quarta-feira (27).



O título é designado a pessoas notáveis, nacionais ou estrangeiras, que tenham se destacado por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade. Assim, a Unicamp destaca que a honraria foi proposta devido a atuação do artista contra o racismo e a censura durante e ditadura militar.

"Durante o período da ditadura militar, Milton lutou contra a censura e o regime fascista imposto, provando como a arte chega m lugares que nenhuma outra coisa chega e cumpre um papel essencial na sociedade. Milton, um verdadeiro símbolo do povo brasileiro, um homem negro, com uma trajetória marcada pela luta de classes e de raça, e que sempre merecerá mais do que podemos fazer para homenageá-lo e dizer o quão importante ele é para história, não só da música, mas da arte do nosso país e do mundo", finalizou.



Na mesma rede social, o cantor e compositor agradeceu a honraria. "Com muita alegria, recebo essa notícia. Obrigado, Unicamp, pelo reconhecimento ao meu trabalho e trajetória", celebrou.



Milton Nascimento é considerado um dos principais artistas brasileiros. O cantor, que lançou mais de 30 álbuns nos 60 anos de carreira, coleciona vários prêmios, incluindo quatro Grammys Latinos e um Grammy Award.