Famosos marcam presença no Prêmio Multishow 2024

Rio - Na noite desta terça-feira (3), o Prêmio Multishow 2024 está agitando o Riocentro, no Rio de Janeiro, com uma celebração que reúne os maiores nomes da música brasileira e diversas celebridades. Com transmissão ao vivo pelo Multishow, Globoplay e TV Globo, o evento destaca a pluralidade da música nacional.



A cerimônia será conduzida por um trio de apresentadores de peso: Tatá Werneck, Kenya Sade e Tadeu Schmidt.



O palco será tomado por mais de 30 apresentações de artistas consagrados e novos talentos. Entre os destaques, nomes como Gloria Groove, Mari Fernandez, Nattan, Ferrugem, Matuê, Liniker e Raça Negra encantaram o público com performances vibrantes. Ritmos variados também marcaram presença com Thullio Milionário, Manu Bahtidão, Pedro Sampaio, Sorriso Maroto, Lauana Prado, Zezé Di Camargo, César Menotti & Fabiano e Simone Mendes.



