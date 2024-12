Taylor Swift foi a artista mais ouvida no Spotify em 2024 - AFP

Taylor Swift foi a artista mais ouvida no Spotify em 2024AFP

Publicado 04/12/2024 15:02

Rio - Prestes a encerrar uma das maiores turnês mundiais, a "The Eras Tour", Taylor Swift quebrou mais um recorde e se tornou a primeira artista a ser a mais ouvida no Spotify por dois anos consecutivos. Nesta quarta-feira (4), a plataforma de áudio liberou para os ouvintes a aguardada retrospectiva e a Loirinha ficou no topo de milhões de usuários.

fotogaleria

Com mais de 26,6 bilhões de reproduções, as músicas de Taylor acompanharam os fãs em 2024. Lançado neste ano, o álbum mais escutado da cantora, e da plataforma, foi o "The Tortured Poets Department: The Anthology". Como a artista, o disco também quebrou recordes no Spotify, já que alcançou mais de 300 milhões de streams em um único dia, no dia de seu lançamento, e se tornou o álbum mais transmitido em uma única semana.

A canção "Fortnight", uma parceria com o rapper Post Malone, que faz parte do álbum, também quebrou o recorde de música mais transmitida em um único dia na história do Spotify. Para celebrar o feito de Taylor Swift, a plataforma preparou algumas surpresas para os Swifties, como são conhecidos os fãs da artista, como uma mini-animação personalizada adaptada às eras de sua discografia, que serão exibidas no botão de play.

Dividem com Taylor Swift o ranking de artistas mais ouvidos no Spotify em 2024: The Weeknd em segundo lugar Bad Bunny em terceiro, Drake em quarto, Billie Eilish em quinto, Travis Scott em sexto, Peso Pluma em sétimo, Kanye West em oitavo, Ariana Grande em nono e Feid em décimo.

Embora tenha sido a artista mais ouvida no Spotify em 2024, Taylor Swift não lidera o ranking das músicas mais tocadas na plataforma de áudio. Sabrina Carpenter, que abriu os shows da Loirinha no Brasil em novembro do ano passado, conquistou o posto com "Espresso".

No entanto, no ranking de álbuns mais escutados na plataforma, Taylor Swift não só lidera como aparece três vezes. Os discos "The Tortured Poets Department: The Anthology", "1989 (Taylor’s Version)" e "Lover" ocupam o primeiro, sexto e oitavo lugar, respectivamente.

Veja o ranking de músicas mais tocadas no Spotify em 2024:

1 - “Espresso”, de Sabrina Carpenter

2 - “Beautiful Things”, de Benson Boone

3 - “BIRDS OF A FEATHER”, de Billie Eilish

4 - “Gata Only”, de FloyyMenor e Cris Mj

5 - “Lose Control”, de Teddy Swims

6 - “End of Beginning”, de Djo

7 - “Too Sweet”, de Hozier

8 - “One Of The Girls (com JENNIE e Lily Rose Depp)”, de The Weeknd

9 - “Cruel Summer”, de Taylor Swift

10 - “Die With A Smile”, de Bruno Mars e Lady Gaga

Veja o ranking de álbuns mais tocados no Spotify em 2024:

1 - "THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY", de Taylor Swift

2 - "HIT ME HARD AND SOFT", de Billie Eilish

3 - "Short n’ Sweet", de Sabrina Carpenter

4 - "MAÑANA SERÁ BONITO", de Karol G

5 - "eternal sunshine", de Ariana Grande

6 - "1989 (Taylor’s Version)", de Taylor Swift

7 - "SOS", de SZA

8 - "Lover", de Taylor Swift

9 - "Fireworks & Rollerblades", de Benson Boone

10 - "Starboy", de The Weeknd