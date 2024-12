Dilsinho e o grupo Menos é Mais - Divulgação

Dilsinho e o grupo Menos é Mais Divulgação

Publicado 05/12/2024 19:13

Rio - Dilsinho compartilha com o público nesta quinta (05) o primeiro volume de seu novo projeto. O "Pagode do Diferentão 2" vai contar com a participação do Grupo Menos é Mais para a estreia do trabalho com a música "Tortura", que chega as plataformas digitais a partir das 21h.

fotogaleria A brincadeira do "off" [termo usado na canção] foi pauta entre os internautas, questionaram se Dilsinho havia dado uma pausa na carreira, já que dias antes da divulgação do lançamento, o pagodeiro parou de postar conteúdos nas redes sociais.

"Foi bem divertido ver a reação do pessoal. As teorias de que eu ia pro 'BBB', ou que eu tinha tirado férias; que dei uma pausa na carreira; li até um comentário de que eu tinha sido sequestrado - pela pessoa que comentou, inclusive; que eu estava triste; e no meio de tudo isso, algumas fãs sacaram que era música nova e escreveram a letra de 'Tortura'. Estou bem animado com os lançamentos e por contar com a participação do Menos é Mais, um grupo que eu sou fã, e do apoio de todos vocês. Bora apertar o play", disse o artista.