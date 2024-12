'Mocha Mousse' é definida a cor do ano de 2025 pela Pantone - Divulgação

Publicado 05/12/2024 20:14

Rio - "Simples e reconfortante: um marrom suave e aconchegante", é assim que a Pantone define a cor escolhida para 2025. Divulgada nesta quinta-feira (5), a 'Mocha Mousse', é a grande aposta para as tendências do ano que está prestes a iniciar.

"Expressando o desejo por prazeres cotidianos, a Pantone 17-1230 Mocha Mousse reflete uma indulgência bem pensada. Sofisticada e exuberante, mas ao mesmo tempo um clássico despretensioso, a Pantone 17-1230 Mocha Mousse expande nossas percepções dos tons marrons, sejam humildes e estruturados ou aspiracionais e luxuosos. Infundida com uma elegância sutil e refinamento terroso, a Pantone 17-1230 Mocha Mousse evoca um gosto discreto, com um glamour chique", descreve Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute.

"Para definir a Pantone Cor do Ano 2025, buscamos um tom marrom suave com uma riqueza inerente e um calor sensorial e reconfortante que captura ainda mais o nosso desejo por conforto e à indulgência por prazeres simples que podemos presentear e compartilhar com os outros", afirma Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute.

Em seu site, a empresa explica que a cor pode ser usada como única ou servir como uma base versátil, com uma ampla gama de paletas e suas aplicações. "Mocha Mousse cria uma forte base cromática, complementando diversas aplicações, tanto minimalistas quanto ricamente decoradas, incluindo todo o mundo do design e todas as indústrias nas quais a cor é relevante", diz.



Desde 2000, a Pantone elege a cor que dita as tendências de moda, design e cultura para o ano. Para 2024, a empresa definiu a "Peach Fuzz", um salmão tranquilo. Em 2023, o vibrante "Viva Magenta" foi o tom escolhido. Já em 2022, o lilás "Very Peri" foi quem mandou nas tendências.