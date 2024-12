’Ainda Estou Aqui’ é indicado para mais duas premiações no exterior - Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2024 08:50

Rio - A atriz Fernanda Torres compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (11), que o filme "Ainda Estou Aqui", Original Globoplay, conquistou mais duas indicações no exterior: Melhor Longa-Metragem Internacional pela Sociedade de Críticos de Cinema de Las Vegas e pela New York Film Critics Online.

O filme, dirigido por Walter Salles, também recebeu duas indicações ao Globo de Ouro nas categorias: Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Atriz de Drama, com Fernanda, que interpreta Eunice Paiva. Há 25 anos, Fernanda Montenegro, mãe da atriz, também foi indicada na categoria Melhor Atriz em filme de drama por seu papel em "Central do Brasil (1998)", também com direção de Walter."Ainda Estou Aqui" está fazendo sucesso com o público brasileiro, já que levou mais de 2,5 milhões de pessoas aos cinemas. O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. A trama se passa em 1971, durante a ditadura militar. Rubens Paiva (Selton Mello) é levado de casa pelos militares, obrigando a sua mulher, Eunice (Fernanda Torres), mãe de cinco filhos, a se reinventar.O filme já recebeu sete prêmios: Melhor Roteiro no 81ª Festival de Veneza; Melhor Filme pelo público na 48ª Mostra de S. Paulo; no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá e no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos. A intérprete de Eunice foi eleita Melhor Atriz em filme internacional pelo Critics Choice Awards.O longa-metragem foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2025 na categoria de melhor filme internacional.