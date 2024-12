Selena Gomez está noiva do produtor Benny Blanco - Reprodução do Instagram

Publicado 12/12/2024 08:08

Rio - Selena Gomez, de 32 anos, foi pedida em casamento pelo produtor musical Benny Blanco, de 36, e contou a novidade aos fãs, nesta quinta-feira (12). O momento especial aconteceu durante um piquenique do casal, que assumiu o romance há um ano. A cantora publicou no Instagram alguns registros do noivado e exibiu detalhes do anel que ganhou do amado.

"O para sempre começa agora...", escreveu Selena na legenda. Vários famosos vibraram com a novidade. "Ah, sim, sim. Melhor notícia de sempre. Não poderia estar mais feliz por vocês dois", afirmou Lily Collins. "Parabéns, querida", declarou Jennifer Aniston. "Parabéns, amor. Tão feliz por você", comentou Ashley Benson. "Sim! Parabéns! Estou muito feliz por vocês dois", disse Nina Dobrev.

Ante de se relacionarem, Selena e Benny trabalharam juntos. A primeira vez foi em 2015, quando lançaram as músicas "Kill Em with Kindness" e "Same Old Love". A outra parceria profissional foi em 2019, na canção "I Can't Get Enough", uma parceria cantora com Tainy e J Balvin.







