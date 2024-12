A banda System of a Down foi formada em 1994 na Califórnia, Estados Unidos - Reprodução / Instagram

A banda System of a Down foi formada em 1994 na Califórnia, Estados UnidosReprodução / Instagram

Publicado 17/12/2024 09:13 | Atualizado 17/12/2024 09:21

A banda System of a Down confirmou, nesta segunda-feira (16), três apresentações no Brasil em maio de 2025, nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Elas farão parte da turnê sul-americana “Wake Up! Tour”, que também passará por Colômbia, Chile, Peru e Argentina.

O anúncio foi feito através das redes sociais. "'Wake Up' América do Sul! Nós ouvimos vocês. Estamos chegando", afirmou a publicação.

A pré-venda dos ingressos começa nesta terça-feira (17), às 10h. Já o público geral poderá comprar as entradas na quinta-feira (19), a partir das 12h. A comercialização é realizada pela plataforma Eventim.

Confira as datas dos shows no Brasil

6 de maio – Estádio Couto Pereira, em Curitiba

8 de maio – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

10 de maio – Allianz Parque, em São Paulo

Sobre a banda

O System of a Down foi formado em 1994 na Califórnia, Estados Unidos. O grupo gravou cinco álbuns de estúdio que acumulam mais de 12 milhões de cópias vendidas, além de hits como "Chop Suey!" (2001), "Toxicity" (2001) e "B.Y.O.B." (2005).

A última passagem do conjunto no Brasil foi há 10 anos, no Rock in Rio 2015. Na ocasião, eles foram a principal atração do Palco Mundo no dia 24 de setembro, que contou com apresentações de Queens of the Stone Age e Hollywood Vampires.

Os integrantes da banda são o vocalista, guitarrista e tecladista Serj Tankian, o guitarrista Daron Malakian, o baixista Shavo Odadjian e o baterista John Dolmayan.