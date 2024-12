Filme Superman ganha primeiro trailer com novo intérprete para o herói; assista - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 20/12/2024 12:18

Rio - O primeiro trailer do novo filme de "Superman", dirigido por James Gunn, foi divulgado nesta quinta-feira (19). O longa-metragem é protagonizado por David Corenswet , após polêmicas com o ator Henry Cavill

No trailer, o "Super-Homem" aparece levando uma vida dupla: ele é o herói que salva o mundo, além de esconder a verdadeira identidade como o jornalista Clark Kent, que trabalha no jornal fictício "Planeta Diário". Quando passa por apuros, o herói pede ajuda para o supercão Krypto A participação de Krypto foi anunciada por James Gunn. Ele falou sobre o processo de criação e qual foi a inspiração. "Krypto foi inspirado em nosso cachorro Ozu, que adotamos logo depois que comecei a escrever 'Superman'", iniciou ele no relato publicado nas redes sociais.Nesta quarta-feira (18), também foi lançado o teaser do filme . O elenco ainda conta com nomes como Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), entre outros. "Superman" tem estreia prevista para 11 de julho de 2025 nos cinemas dos Estados Unidos.