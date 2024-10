Supercão Krypto fará parte do novo ’Superman’ - Reprodução / Instagram

Supercão Krypto fará parte do novo ’Superman’ Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2024 15:58

Rio - James Gunn anunciou que o supercão Krypto fará parte do novo filme de "Superman". Nesta terça-feira (15), através das redes sociais, o CEO da DC Studios falou sobre o processo de criação do cachorro e qual foi sua inspiração.

fotogaleria

"Krypto foi inspirado em nosso cachorro Ozu, que adotamos logo depois que comecei a escrever 'Superman'", iniciou ele no relato publicado nas redes sociais. "Ozu, que veio de uma situação de acumulação em um quintal com outros 60 cães e nunca conheceu seres humanos, era problemático para dizer o mínimo", seguiu.

Em seguida, o diretor contou como foram os primeiros momentos do animalzinho em sua casa. "Ele imediatamente entrou e destruiu nossa casa, nossos sapatos, nossos móveis - ele até comeu meu laptop. Demorou muito para que ele nos deixasse tocá-lo. Lembro-me de pensar: 'Nossa, quão difícil seria a vida se Ozu tivesse superpoderes?'".

"E assim Krypto entrou no roteiro e mudou o formato da história, assim como Ozu estava mudando minha vida. Que melhor hora para estrear o não tão bom-bom-menino Krypto do que no mês de adoção a um cachorro de abrigo. Aliás, Ozu hoje, é, com bastante frequência, um menino muito bom", finalizou ele.