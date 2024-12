'O Auto da Compadecida 2' estreia nos cinemas 25 anos após primeiro filme - Laura Campanella

'O Auto da Compadecida 2' estreia nos cinemas 25 anos após primeiro filmeLaura Campanella

Publicado 30/12/2024 16:14 | Atualizado 30/12/2024 16:14

Rio - Após 24 anos de espera, João Grilo e Chicó retornam às telonas do cinema brasileiro. O Auto da Compadecida 2, dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, estreou no último dia 26 de dezembro e já é um fenômeno de bilheteria. Em apenas cinco dias, o longa levou mais de 1 milhão de espectadores aos cinemas, acumulando uma receita de R$ 23,5 milhões, segundo dados da Filme B Box Office Brasil.



fotogaleria

A sequência direta do clássico de 2000, baseada na peça de Ariano Suassuna, revisita o universo da fictícia Taperoá, no sertão nordestino, e explora novos desdobramentos das aventuras dos protagonistas. Desta vez, a trama se passa 20 anos após os eventos do primeiro filme, com Chicó (Selton Mello) levando uma vida tranquila como vendedor de santinhos de madeira e conta a história da ressurreição de João Grilo (Matheus Nachtergaele).



No entanto, o retorno inesperado de João Grilo, "vivinho da silva", muda completamente a dinâmica da cidade. Agora, uma celebridade local, João Grilo é disputado como cabo eleitoral pelos políticos mais influentes da região, enquanto planeja mais um golpe mirabolante. Porém, como de costume, seus planos saem do controle, e ele precisará recorrer à Compadecida (Taís Araújo) para ajudá-lo a sair das enrascadas.



Além desses nomes, o elenco que também reúne Humberto Martins (Coronel Ernani), Luis Miranda (Antônio do Amor), Eduardo Sterblitch (Arlindo), Fabiula Nascimento (Clarabela), Virgínia Cavendish (Rosinha) e Enrique Diaz (Joaquim Brejeiro).