Publicado 08/01/2025 21:03

Rio - Não há dúvidas que "Ainda Estou Aqui conquistou o coração do Brasil e do mundo. Nesta quarta-feira (8), o Letterbox, rede social dedicada a resenha de filmes, divulgou o levantamento das produções mais bem avaliadas de 2024, revelando que o longa de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, foi o filme de drama com a maior nota do ano.

O filme, inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, ainda alcançou a segunda posição no ranking dos filmes melhor avaliados pelos internautas, ficando atrás apenas de "Duna 2". Completa o top três o longa "Como Ganhar Milhões Antes Que a Vovó Morra". O levantamento foi feito com base em quase meio bilhão de avaliações feitas pelos internautas em 2024.