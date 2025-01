A atriz trans Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez" - Divulgação

Publicado 06/01/2025 12:10 | Atualizado 06/01/2025 12:12

Rio – Nem mesmo a histórica vitória de Fernanda Torres como atriz de drama no Globo de Ouro parece ter amenizado a insatisfação do público brasileiro com a derrota de “Ainda estou aqui” na cerimônia realizada neste domingo (5). E o alvo das críticas, claro, foi “Emilia Pérez”, longa francês que desbancou o concorrente dirigido por Walter Salles e levou a melhor como filme de língua não inglesa