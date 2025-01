Marcelo Rubens Paiva, escritor do livro 'Ainda Estou Aqui' - Divulgação

Publicado 06/01/2025 12:07

Marcelo Rubens Paiva, autor do livro "Ainda Estou Aqui", que inspirou o filme homônimo de Walter Salles, celebrou nesta segunda (06) a conquista de Fernanda Torres como Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro. Além disso, ele aproveitou para destacar as lutas do setor cultural no Brasil.

Em sua conta na rede social X, o escritor ressaltou a resistência da cultura brasileira frente as adversidades.

"Tentaram acabar com o cinema brasileiro, criminalizar leis de incentivo à cultura, mas nós ainda estamos aqui. Eles se vão, a gente fica!", destacou.

Durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorreram diversos cortes de verbas destinados à cultura, incluindo na Lei Rouanet. Em 2019, Bolsonaro chegou a criticar duramente a legislação, a chamando de uma "desgraça" e afirmando que teria se transformado em uma "festa cooptando a classe artística, pessoas famosas para apoiar o governo" do PT.

Marcelo é filho de Eunice Paiva, personagem interpretada por Fernanda Torres no longa-metragem. O autor também fez questão de exaltar tanto a atriz quanto sua mãe, Fernanda Montenegro, além de outros grandes nomes da cultura brasileira.

“Viva Fernanda Torres e Montenegro, Sônia, Marília, Glauber, Nelson, Babenco, Walter, Meirelles, Padilha, Kleber, Karim, Anselmo e tantos.", afirmou o escritor, celebrando a força do cinema brasileiro.