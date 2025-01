Demi Moore foi eleita melhor atriz por sua performance em 'A Substância' - Reprodução de vídeo

Demi Moore foi eleita melhor atriz por sua performance em 'A Substância'Reprodução de vídeo

Publicado 06/01/2025 10:17

Rio - O foco do público brasileiro no Globo de Ouro é a vitória de Fernanda Torres, de 59 anos, na categoria "melhor atriz em filme de drama" por sua atuação como Eunice Paiva no longa"Ainda estou aqui". Mas outros artistas também levaram a estatueta para casa, na noite deste domingo (5), após a cerimônia em Los Angeles, nos Estados Unidos.



Assim como a artista brasileira – que superou concorrentes do porte de Nicole Kidman, Kate Winslet, Angelina Jolie e Tilda Swinton –, também subiu ao palco a equipe responsável por "Emília Pérez", longa francês que saiu como o mais premiado da cerimônia. Dentre os troféus, estão o de melhor canção original; atriz coadjuvante para Zoe Saldaña; filme de comédia ou musical; e filme em língua não inglesa – categoria na qual superou o brasileiro "Ainda estou aqui".



Já "O Brutalista" foi o segundo mais laureado da noite, com três estatuetas: melhor filme de drama; melhor direção para Brady Corbet; e ator para Adrien Brody. O artista norte-americano, inclusive, não foi o único de renome internacional a se consagrar na mais recente edição do Globo de Ouro.



Demi Moore foi eleita melhor atriz por sua performance em "A Substância"; Sebastian Stan, conhecido como o Soldado Invernal em filmes da Marvel, levou como melhor ator por "Um homem diferente"; Hiroyuki Sanada recebeu o prêmio de melhor ator em série por "Xógum: A gloriosa saga do Japão"; Colin Farrell saiu como melhor ator de minissérie, antologia ou filme para TV por "Pinguim"; e Jodie Foster foi a melhor atriz de minissérie, antologia ou filme para TV pelo papel em "True Detective: Night Country".



Veja a lista completa de vencedores:



Melhor Filme — Drama

"O Brutalista"



Melhor Filme — Comédia ou Musical

"Emilia Pérez"



Melhor Direção — Filme

Brady Corbet, "O Brutalista"



Melhor Roteiro — Filme

"Conclave", Peter Straughan



Melhor Ator — Filme (Drama)

Adrien Brody, "O Brutalista"



Melhor Atriz — Filme (Drama)

Fernanda Torres, "Ainda Estou Aqui"



Melhor Atriz Filme — (Comédia ou Musical)

Demi Moore, "A Substância"



Melhor Ator — Filme (Comédia ou Musical)

Sebastian Stan, "Um Homem Diferente"



Melhor Ator Coadjuvante — Filme

Kieran Culkin, "A verdadeira dor"



Melhor Atriz Coadjuvante — Filme

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"



Melhor Trilha Sonora

"Rivais", Trent Reznor e Atticus Ross



Melhor Canção Original

“Emilia Pérez”: “El Mal” de Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard



Melhor Filme em Língua Não Inglesa

"Emilia Peréz" (França)



Melhor Filme de Animação

"Flow" (Janus Films/Sideshow)



Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

"Wicked"



Melhor série de TV – Drama

"Xógum" (Disney+)



Melhor Série de TV – Comédia

"Hacks" (HBO/Max)



Melhor Ator – Série (Drama)

Hiroyuki Sanada, "Shgun"



Melhor Minissérie, Antologia ou Filme para TV

"Bebê Rena" (Netflix)



Melhor Atriz – Série (Drama)

Anna Sawai, "Xógum" (Disney+)



Melhor Atriz Série – (Comédia ou musical)

Jean Smart, "Hacks" (HBO/Max)



Melhor Ator – Série (Comédia ou Musical)

Jeremy Allen White, “O urso” (Disney+)



Melhor ator - Minissérie, Antologia ou Filme para TV

Colin Farrell, "Pinguim" (HBO | Max)



Melhor atriz - Minissérie, Antologia ou Filme para TV

Jodie Foster, "True Detective: Night Country" (HBO | Max)



Melhor Ator Coadjuvante — TV

Tadanobu Asano, “Shgun"



Melhor Atriz Coadjuvante — TV

Jessica Gunning, “Baby Reindeer” (Netflix)



Melhor Performance de Comédia Stand-Up

Ali Wong (ali wong: single lady)