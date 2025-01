O Oscar vai acontecer no Barker Hangar, em Santa Mônica, Estados Unidos - AFP

O Oscar vai acontecer no Barker Hangar, em Santa Mônica, Estados UnidosAFP

Publicado 13/01/2025 19:01

Rio - A Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood adiou novamente o anúncio dos indicados ao Oscar 2025 devido os incêndios florestais que atingiram Los Angeles, nos Estados Unidos. A votação para todas as categorias vai até o dia 19 de janeiro e a divulgação acontecerá no dia 23. O evento será realizado no dia 2 de março.

fotogaleria Inicialmente, o anúncio ocorreria em 17 de janeiro mas a tragédia em solo norte-americano transferiu a revelação para o dia 19, que agora acontecerá quatro dias após a data informada na primeira alteração.

Desde a manhã da última terça-feira (07), as autoridades de Los Angeles têm enfrentado dificuldades para conter os incêndios que atingem a cidade. Milhares de pessoas precisaram abandonar suas casas, muitas das quais foram destruídas pelas chamas. Até o momento, vinte e quatro mortes foram confirmadas.

Vaga brasileira