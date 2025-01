’Ainda Estou Aqui’ é pré-selecionado ao Oscar 2025 - Alile Dara Onawale/ Divulgação

Publicado 03/01/2025 17:54

Rio - Sucesso nos cinemas brasileiros e mundiais, o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, conquistou mais uma etapa rumo ao Oscar 2025. O longa, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, avançou e foi pré-selecionado na categoria de Melhor Filme Internacional, nesta sexta-feira (3).

No Instagram, a Academia anunciou os 15 filmes que disputam uma vaga na categoria, onde apenas cinco passam. Nos post, foram compartilhado os nomes dos países pré-selecionados. "Quinze filmes avançaram para a próxima ronda de votação na categoria Longa-Metragem Internacional. Aqui é onde eles pousam no mapa", dizia a legenda.

Disputam com o Brasil uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional: "Universal Language", do Canadá; "As Ondas", da República Tcheca; "The Girl with the Needle", da Dinamarca; "Emilia Pérez", da França; "The Seed of the Sacred Fig", da Alemanha; "Touch", da Islândia; "Kneecap – Música e Liberdade", da Irlanda; "Vermiglio", da Itália; "Flow", da Letônia; "Armand", da Noruega; "From Ground Zero", da Palestina; "Dahomey", de Senagal; "Como Ganhar Milhões Antes Que a Vovó Morra", da Tailândia, e "Santosh", do Reino Unido.

As indicações ao Oscar 2025 serão divulgadas no dia 17 de janeiro. A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá em 2 de março.

Produção brasileira foi pré-selecionada ao BAFTA

Além da pré-seleção ao Oscar, "Ainda Estou Aqui" também conquistou mais um passo de ser indicado a outra premiação internacional: o British Academy Film Awards (BAFTA) 2025 . O longa brasileiro disputa uma vaga na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

De 40 filmes enviados, "Ainda Estou Aqui" faz parte da lista dos dez pré-selecionados. Membros da BAFTA têm até o dia 10 de janeiro para votar nas produções, que serão reduzidas a cinco. O resultado dos indicados será divulgado em 15 de janeiro. Depois, entre 22 de janeiro e 11 de fevereiro, os membros votarão mais uma vez, agora para definir o vencedor. A premiação acontecerá em 16 de fevereiro.

