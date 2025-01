Cartaz oficial do filme Vitória - Divulgação

Publicado 14/01/2025 22:10

Rio - A Sony Pictures divulgou nesta terça-feira (14) o cartaz oficial do longa-metragem "Vitória", estrelado por Fernanda Montenegro. No filme, com previsão de estreia para o dia 13 de março de 2025, a veterana interpreta Dona Nina, uma idosa que denunciou um esquema de tráfico de drogas em Copacabana, no Rio de Janeiro.

fotogaleria A produção é baseada no livro-reportagem "Dona Vitória da Paz", do jornalista Fábio Gusmão, inspirado na história real de uma idosa que gravou, da janela de sua casa, as operações do tráfico na Ladeira dos Tabajaras, e entregou o material a polícia.

Além de Fernanda Montenegro, o elenco de 'Vitória' conta com Linn da Quebrada, Thelmo Fernandes, Laila Garin, Henrique Manoel Pinho, Thawan Lucas e Sacha Bali.