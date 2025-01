’Ainda Estou Aqui’ disputa o prêmio de melhor filme estrangeiro - TV Globo / Alile Dara Onawale

’Ainda Estou Aqui’ disputa o prêmio de melhor filme estrangeiroTV Globo / Alile Dara Onawale

Publicado 15/01/2025 10:04 | Atualizado 15/01/2025 12:18

Rio - Estrelado por Fernanda Torres e Selton Melo, o filme "Ainda Estou Aqui" foi indicado ao British Academy Film Awards (Bafta) 2025 , considerado o "Oscar britânico", na manhã desta quarta-feira (15), na categoria Melhor Filme em língua não-inglesa.

Com direção de Walter Salles, o longa concorre com "Tudo Que Imaginamos Como Luz", "Kneecap", "A Semente do Fruto Sagrado" e "Emilia Pérez". A cerimônia de premiação acontece no dia 16 de fevereiro, em Londres, e será comandada por David Tennant.

fotogaleria

Intérprete de Eunice no filme, Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, no início deste mês, pelo papel. Na premiação, o longa brasileiro também concorria na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, no entanto, ficou para trás com a vitória de "Emilia Pérez".

"Ainda Estou Aqui" retrata a história de Rubens e Eunice Paiva. O filme mostra a força da advogada e militante pelos direitos humanos após o marido ser levado por membros da Ditadura Militar. A luta de Eunice foi um marco na história da redemocratização brasileira, já que ela conseguiu, anos após o desaparecimento de Rubens, que o Estado emitisse a certidão de óbito do ex-deputado.

A história é inspirada no livro de mesmo nome, escrito por Marcelo Rubens Paiva. Publicado em 2015, a biografia é uma homenagem para Eunice, mãe do escritor e dramaturgo.