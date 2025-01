Em 'Ainda Estou Aqui', Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, que se vê sozinha para criar seus cinco filhos - Alile Dara Onawale/ Divulgação

Em 'Ainda Estou Aqui', Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, que se vê sozinha para criar seus cinco filhosAlile Dara Onawale/ Divulgação

Publicado 24/01/2025 13:23 | Atualizado 24/01/2025 13:23

Rio - Na quinta-feira (23), Brasil fez história no Oscar 2025 com as três indicações de "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. A conquista foi amplamente comentada pela imprensa internacional, que classificou as nomeações como uma "surpresa", especialmente pela presença do longa na principal categoria da premiação.



A revista Variety, que já havia previsto as três indicações, destacou o papel das redes sociais no apoio ao filme. "À medida que os eleitores da Academia acompanhavam o drama brasileiro, uma onda de apoio de fãs vocais se desenrolou nas mídias sociais. Agora, 'Ainda Estou Aqui' é um dos poucos filmes em língua estrangeira a conseguir uma indicação acima da linha no Oscar", publicou. Ainda assim, ressaltou que a indicação a Melhor Filme não era amplamente esperada.



O impacto da indicação de Fernanda Torres foi igualmente destacado. O The Hollywood Reporter dedicou uma matéria à atriz, lembrando que ela é a segunda brasileira indicada ao prêmio de Melhor Atriz, 26 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, ter concorrido por "Central do Brasil", também dirigido por Salles. "A mãe de Fernanda Torres deve estar muito orgulhosa", iniciou o texto.



O Washington Post elogiou a performance de Torres como Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar brasileira. "Torres já ganhou um Globo de Ouro por sua performance e nesta quinta-feira recebeu uma indicação ao Oscar; em suas mãos, Eunice é uma mulher comum (ainda que engenhosa) que assume o chamado para a ação por amor à sua família e seu país. Salles não apresenta isso como algo fácil, mas apresenta como algo necessário", afirmou.



O britânico The Guardian classificou as indicações como "uma série de surpresas", enquanto o Los Angeles Times destacou o impacto do filme nos EUA: "Este é um ótimo dia para o Brasil". O jornal ainda ressaltou o desempenho de bilheteria do longa no mercado norte-americano como um fator que contribuiu para sua entrada na categoria de Melhor Filme "sorrateiramente".



A cerimônia da 97ª edição do Oscar está marcada para o dia 2 de março, em Los Angeles. A expectativa é alta, especialmente para Fernanda Torres. Como apontou o New York Times, "Agora, a Sra. Torres, 59, está atraindo comentários em Hollywood que podem colocá-la na fila para ganhar a elusiva estatueta de ouro por um papel que acendeu a febre cinematográfica — e o reconhecimento nacional — no maior país da América Latina", afirma. "Há um quarto de século, Fernanda Montenegro, agora com 95 anos, fez história quando se tornou a primeira atriz brasileira a ser indicada ao Oscar. Ela perdeu para Gwyneth Paltrow, e o Brasil nunca superou o que considerou uma esnobada”, diz a matéria escrita em dezembro.