’Não consigo parar de chorar’, diz Ariana Grande depois de ser indicada ao Oscar - Reprodução / Instagram

’Não consigo parar de chorar’, diz Ariana Grande depois de ser indicada ao OscarReprodução / Instagram

Publicado 24/01/2025 10:04

Rio - Ariana Grande, de 31 anos, celebrou através das redes sociais, nesta quinta-feira (23), sua indicação ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, pelo papel de Glinda em "Wicked". A cantora e atriz norte-americana destacou a emoção que sentiu.

fotogaleria

"Levantando minha cabeça entre soluços para dizer muito obrigado a Academia por esse reconhecimento insondável. Não consigo parar de chorar, o que não é nenhuma surpresa. Sinto-me humilde e profundamente honrado por estar em uma companhia tão brilhante e por compartilhar isso com a pequena Ari, que sentou e estudou Judy Garland cantando 'Somewhere Over the Rainbow' pouco antes da grande e linda bolha entrar. Estou tão orgulhoso de você, pequena. Obrigada mais uma vez, do fundo do coração, por este reconhecimento, Academia", escreveu a artista na legenda da publicação, em tradução para o português.Ao todo, "Wicked" recebeu dez indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora, Melhor Som, Melhor Efeitos Visuais, Melhor Design de Produção, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Figurino e Melhor Edição. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.Na publicação, a atriz resgatou uma foto de quando era criança com a roupa de Dorothy, personagem do Mágico de Oz. Além disso, publicou um registro vestida de Glinda ao lado de Cynthia Erivo, que interpreta Elphaba no musical e está concorrendo na categoria de Melhor Atriz. Fernanda Torres também disputa a mesma premiação da intérprete de Elphaba, pelo papel de Eunice Paiva no longa "Ainda Estou Aqui", além de Mikey Madison ("Anora"), Demi Moore ("A Substância") e Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez").O filme nacional, dirigido por Walter Salles, fez história ao indicado em duas categorias: Melhor Filme - inédito para o Brasil - e Melhor Filme Internacional. O elenco estrelado ainda conta com nomes como Selton Mello e Fernanda Montenegro.