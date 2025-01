Edital Brasil com S terá foco exclusivo na Amazônia - Divulgação

Publicado 31/01/2025 17:40 | Atualizado 31/01/2025 17:40

Rio - A Embratur anunciou, nesta sexta-feira (31), a segunda edição do Edital de Curtas-Metragens Brasil com S, agora com foco exclusivo na Amazônia. A iniciativa busca dar continuidade ao compromisso de fortalecer a economia criativa e o turismo por meio do audiovisual, e revelar a diversidade natural e urbana da região. A intenção do presidente Marcelo Freixo é promover a conexão entre realizadores da Amazônia Legal e o público nacional e internacional, destacando o talento, as histórias e o potencial do audiovisual no Norte do país.

"A escolha da Amazônia como tema central se alinha à crescente visibilidade da região, impulsionada por eventos globais como a COP 30, que ocorrerá em Belém (PA) em novembro. O edital reforça o papel do audiovisual como ferramenta estratégica para divulgar as belezas naturais, culturais e humanas da Amazônia, consolidando a região como um destino sustentável e valorizando suas narrativas únicas", destacou Freixo.

Na segunda edição, produtoras de todo o Brasil podem inscrever projetos de ficção, animação ou documentário. Pelo menos 50% dos projetos selecionados serão de realizadores dos estados que compõem a Amazônia Legal, desde que os conteúdos abordem o bioma amazônico, seus territórios e histórias.

Serão selecionados quatro projetos, cada um recebendo um apoio financeiro de R$ 100 mil para a produção do curta-metragem. Considerando os pilares da Marca Brasil e os valores da Agência, o Edital adota mecanismos de promoção da diversidade, contribuindo para a redução das desigualdades étnico-raciais e de gênero no setor audiovisual.

Para o titular da Setur Pará, Eduardo Costa, a iniciativa da Embratur é uma oportunidade ímpar de difundir a cultura, a produção artística e incentivar toda nossa produção audiovisual.

"Esse edital chega em um ano extremamente importante para o Pará, ano de COP-30, em que os olhos do mundo estão voltados para cá. Então nada mais oportuno do que divulgar toda nossa potência criativa seja ela no turismo, na cultura ou no cinema", pontuou Eduardo Costa.