Cartaz do filme ’Ainda Estou Aqui’Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 18:46

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) pretende divulgar o resultado do Oscar 2025, que acontece no dia 2 de março, durante os desfiles na Marquês de Sapucaí, nesta mesma data Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro e Estação Primeira de Mangueira abrem as apresentações do Grupo Especial.

Procurada pelo DIA, a assessoria da Liesa confirmou que estuda a melhor forma de realizar o anúncio. "Não há nada definido ainda sobre o tema. Apenas uma ideia, em estudo inicial, para celebrar essa conquista do cinema nacional", disse em nota.

"Ainda Estou Aqui"

O longa-metragem dirigido por Walter Salles concorre em três categorias do Oscar 2025: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme. Protagonizado por Fernanda Torres, a produção rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama para a artista.

A produção também concorre ao BAFTA Awards, premiação da Academia Britânica de Cinema, na categoria Melhor Filme de Língua Não-inglesa. O longa disputa a estatueta com "Emilia Pérez", "Tudo que Imaginamos como Luz", "A Semente do Fruto Sagrado" e "Kneecap". A cerimônia acontece no dia 16 de fevereiro.