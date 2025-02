Ozzy Osbourne está com 76 anos - Reprodução / Instagram

Ozzy Osbourne está com 76 anos

Publicado 06/02/2025

O vocalista Ozzy Osbourne e a banda Black Sabbath anunciaram, por meio das redes sociais, que realizarão um show de despedida no próximo dia 5 de julho em Birmingham, Inglaterra, cidade em que o grupo foi criado. O evento, chamado de "Back to the Beginning", contará com a presença de outros nomes consagrados do metal, como Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains e Gojira.